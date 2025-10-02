Liberan a dos ciudadanos paraguayos que habían sido secuestrados en Colombia

El secretario de Gobierno de Popayán, Víctor Orlando Fuly, dijo a EFE que el secuestro de Bruno Rodrigo Denis Rodas, de 38 años y de profesión comerciante, y Jorge Pedrozo Amarilla, de 39, quien fue arquero de un equipo de fútbol de su país, fue perpetrado por una banda de delincuencia común.

"Las líneas de investigación están muy adelantadas, pues es una situación que se viene presentando en el departamento del Cauca. A través de las autoridades se adelantan las acciones pertinentes para desmantelar su accionar criminal", afirmó el funcionario.

Fuly detalló que los dos paraguayos llegaron a Colombia el pasado 20 de septiembre para hacer negocios.

Por su parte, el comisario Mario Vallejos, subjefe de Antisecuestros de la Policía de Paraguay, indicó a medios que una vez recibida la denuncia por parte de los familiares en Paraguay, se activaron los mecanismos de cooperación internacional y dieron aviso a las autoridades colombianas.

Según se ha establecido, los paraguayos llegaron a Popayán para "cerrar un negocio" relacionado con el préstamo de una alta cifra de dinero; no obstante, esto habría sido una trampa que terminó en su secuestro.

Los secuestradores llamaron a familiares de Denis y Pedrozo para exigirles 50.000 dólares a cambio de su liberación.

Los familiares de los secuestrados enviaron dinero a los captores, pero no la cantidad que estos pedían, según algunas informaciones.