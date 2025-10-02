Manifestantes se enfrentan a policías en el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- Centenares de vándalos autonombrados "anarquistas" embozados encabezaron este jueves las acciones violentas, entre ellas ataques a la policía, en el Zócalo de la Ciudad de México, para opacar el mitin conmemorativo por el 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.