Panamá condena atentado en Mánchester y llama a combatir el terrorismo de forma conjunta

"Panamá expresa su más profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno británico en este momento de dolor, y transmite sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas", agrega un comunicado de la Cancillería panameña.

En la misiva, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino indica que "como nación amiga del Reino Unido, reiteramos nuestro rechazo absoluto a toda forma de terrorismo, violencia extremista y crímenes de odio, que atentan contra la paz, la seguridad internacional y los valores fundamentales de respeto y convivencia de los pueblos".

"Panamá hace un llamado a la unidad de la comunidad internacional para continuar combatiendo el terrorismo en todas sus manifestaciones, defendiendo la vida humana, la libertad religiosa y la dignidad de las personas", añade la misiva oficial.

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando estos templos están especialmente concurridos.

En una rueda de prensa posterior, el jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, confirmó que las dos víctimas mortales del atentado pertenecen a la comunidad judía y que el atacante fue interceptado y posteriormente tiroteado hasta morir por los agentes apenas siete minutos después de haber recibido el primer aviso.

El suceso empezó en torno a las 09:30 hora local (08:30 GMT) cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre -se cree que el guardia de seguridad- fue acuchillado a las puertas del templo.

Este atentado se produce después de que se detectara en el Reino Unido un aumento de los delitos antisemitas e islamófobos desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente guerra en Gaza.