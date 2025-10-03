Bélgica investiga la presencia de drones sobre una base militar

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, confirmó el incidente al diario 'Le Soir', si bien el político no fue capaz de precisar el número exacto de aparatos que se habían detectado.

El municipio de Elsenborn había indicado esta mañana que un dron se había utilizado en su territorio para buscar un caballo extraviado, pero Francken descartó esa explicación y subrayó el carácter sospechoso y desconocido de la presencia de las vehículos aéreos no tripulados, de acuerdo con 'Le Soir'.

El ministro belga también dijo que los drones se observaron entre la 1.00 y las 2.00 horas de la madrugada de este viernes.

El suceso se produce después de que en las últimas semanas hayan tenido lugar violaciones del espacio aéreo en países como Polonia, Rumanía o Estonia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el avistamiento de drones obligó anoche a interrumpir temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, lo que impidió el despegue de 17 vuelos, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos, informó la gestora del aeródromo en un comunicado este viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En la noche del 2 de octubre, el servicio alemán de control de tráfico aéreo (DFS) restringió y posteriormente interrumpió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22.18 hora local (20.18 GMT) debido a varios avistamientos de drones, indicó.

En ese contexto, los líderes de la Unión Europea esbozaron este miércoles un sistema común "antidrones" para interceptar las amenazas crecientes de ese tipo procedentes de Moscú, en una cumbre informal en Copenhague.

Este viernes, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz Thomas Regnier afirmó que la presencia de drones sobre Bélgica "muestra una vez más que toda la Unión Europea está en riesgo".

Agregó que corresponde a los Estados miembros llevar a cabo las investigaciones correspondientes, identificar de dónde procedían los drones y qué riesgo planteaban.

También recalcó que el suceso en Bélgica pone de manifiesto que el proyecto de muro antidrones "protegería a toda la Unión Europea" (UE).

"Necesitamos un enfoque de 360 grados", dijo, y se refirió a la presencia de drones en Bélgica y Alemania, países que no están cerca de Rusia.