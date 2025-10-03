El aeropuerto de Bruselas-Charleroi cancela todos sus vuelos el 14 de octubre por huelga

"Debido a la jornada nacional de movilizaciones prevista para el martes 14 de octubre por el frente sindical común y a la falta de personal disponible para garantizar las operaciones con total seguridad, todos los vuelos previstos ese día con salida y llegada en el aeropuerto de Charleroi serán cancelados", indicó el aeródromo en su página web.

Los pasajeros que tenían previsto volar desde o hacia Charleroi el 14 de octubre "serán contactados en los próximos días por su compañía aérea para una nueva reserva o un reembolso", agregó.

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem ya había anunciado que ese día ningún avión despegará de sus instalaciones y que también se verán afectados algunos vuelos de salida.