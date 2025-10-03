El Partido Independentista Puertorriqueño pide protección para miembros de la Flotilla

"Ella fue una de las cientos de personas que fueron secuestradas por el Ejército de Israel tras interceptar en aguas internacionales las embarcaciones de la Flota que buscaba entregar ayuda humanitaria en Gaza", indicó el PIP en un comunicado.

La delegación del PIP presentó la resolución concurrente de la Cámara 31 y del Senado 15, en la que también se reclama al Gobierno estadounidense que tome medidas concretas para "detener el genocidio en Gaza".

"La interceptación militar de una flota pacífica humanitaria en aguas internacionales y el secuestro de sus tripulantes por parte de Israel es una clara violación al derecho internacional", expresó la representante del PIP Adriana Gutiérrez Colón.

La miembro de la Cámara defendió que se trata de "una iniciativa pacífica para llevar ayuda humanitaria tras el genocidio que se desarrolla en Gaza".

"Actualmente, se desconoce el paradero y estado de la tripulación incluyendo el de Zuleyka. La indiferencia no es opción y existe la obligación de proteger a nuestra compatriota y al resto de las personas", agregó.

Gutiérrez Colón precisó, además, que la referida misión humanitaria está compuesta por personas de sobre 40 países y que su intención de romper el bloqueo israelí para llevar ayuda humanitaria responde a "una acción de solidaridad para salvar vidas en una población que está siendo víctima de un genocidio ante la mirada del mundo".

Por su parte, la senadora independentista María de Lourdes Santiago denunció que es "insostenible la indiferencia ante la atrocidad del genocidio".

"La diversidad entre los tripulantes de la Flotilla Sumud es un recordatorio del que estar del lado de la justicia va más allá de nacionalidades y procedencias", subrayó.

El Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, partidaria del presidente estadounidense, Donald Trump, no se ha pronunciado sobre el ataque a la Flotilla.

Desde la noche del miércoles y durante doce horas, la Armada israelí abordó uno a uno los más de 40 barcos que componían la Flotilla.

Los detenidos y los barcos fueron llevados al puerto israelí de Ashdod, donde fueron fichados por la policía antes de ser conducidos ante las autoridades fronterizas para los trámites de migración.

La mayoría de los arrestados -excepto cuatro parlamentarios y europarlamentarios italianos, que fueron deportados inmediatamente- fueron trasladados en un goteo de autobuses desde dicho puerto hasta la prisión de Saharonim.