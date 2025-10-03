El Santander UK confirma la salida de su consejero delegado a principios de 2026

La entidad destacó hoy en un comunicado que este proceso de cambio culminó, bajo la supervisión de Regnier, en la adquisición el pasado julio del TSB, filial británica del Banco Sabadell, si bien esta operación está aún pendiente de aprobación regulatoria.

El Santander UK avanzó que ya ha iniciado el procedimiento de selección y que prevé nombrar a su sucesor "a principios" del próximo año.

En la nota, el presidente de Santander UK, Tom Scholar, trasladó a Regnier el agradecimiento del consejo de administración "por su liderazgo y dedicación" durante los cuatro años que ha permanecido en el cargo.

En ese tiempo de "importantes cambios", indicó, ha mantenido "una sólida cultura de equipo y cohesión", lo cual demuestra "su capacidad como líder".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, subrayó que el trabajo de Regnier ha dado "un verdadero impulso" a la transformación de la entidad en el Reino Unido, al aprovechar "la inversión y la dimensión" del Grupo para lograr los objetivos marcados para clientes y accionistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestra decisión de adquirir TSB acelera nuestra estrategia y demuestra claramente nuestra ambición para el Santander en el Reino Unido", señaló Botín, quien apuntó que "Mike siempre fue muy claro respecto a su intención de permanecer en el cargo durante un máximo de 5 años".

"Su decisión permite una transición ordenada y un liderazgo estable durante un proyecto de integración muy importante, así como para el desarrollo y crecimiento del nuevo banco", agregó la banquera.

El propio Regnier explicó en la nota que su deseo ha sido dejar el Santander UK después de cuatro o cinco años para desarrollar después "otros intereses".

"Dado que la integración de TSB llevará considerablemente más tiempo, he sugerido al consejo de administración que este sería un buen momento para buscar un sucesor que pueda llevar a buen término este proyecto tan importante", arguyó el directivo.

Regnier reiteró que se han sentado las bases para crear el mejor banco para los clientes en el Reino Unido, "plenamente integrado en el grupo bancario internacional Santander".

"Lo que antes era un grupo de bancos se está convirtiendo ahora en un importante grupo financiero, en beneficio de los clientes, accionistas, empleados y de las economías a las que servimos", concluyó.