La marca francesa IKKS entra en concurso de acreedores en Francia, sin afectar a España

"La industria textil atraviesa una crisis sin precedentes", manifestó el director general de IKKS, Ludovic Manzon, en declaraciones recogidas por el diario económico Les Echos, que publicó la decisión tomada la víspera por el tribunal.

Manzon explicó la crisis y el declive en concreto de su grupo, que diseña colecciones para mujer, hombre y niño bajo las marcas IKKS, I.Code y One Step, en que la pandemia "ha provocado un cambio en los hábitos de consumo, en particular la aceleración de la compra de ropa de segunda mano en la categoría infantil".

"Pero el factor más significativo ha sido la guerra en Ucrania", un país donde el grupo tenía una importante presencia, declaró el directivo de IKKS, cuyos más de mil trabajadores en Francia ven ahora sus puestos en peligro.

El grupo tiene unos 1.500 empleados en todo el mundo, con unos 600 puntos de venta.

El Tribunal de Comercio de París abrió ahora un periodo de observación hasta abril de 2026, tras declarar el concurso de acreedores.

IKKS se suma de esta manera a la lista de conocidas empresas francesas de moda que han quebrado debido a la crisis, entre ellas Comptoir des Cotonniers o Kookaï, confrontadas a la inflación y la subida de los precios de materias primas y energía, así como la incremento de la moda de segunda mano y barata china.

La IKKS, que atravesó dificultades durante varios años, obtuvo la condonación de la deuda de sus acreedores en 2024 y la reinyección de liquidez de sus inversores.