Los 4 parlamentarios italianos que formaba parte de la Flotilla son expulsados del país

Se trata de las eurodiputadas del Alianza Verdes de izquierdas Benedetta Scuderi, del Partido Demócrata (PD) Annalisa Corrado, el senador del Movimiento 5 Estrellas Marco Croatti y el diputado del PD Arturo Scotto.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, había mantenido contactos con su homólogo Gideon Sa'ar pidiendo la liberación inmediata.

La embajada también ha desplegado personal del consulado en el puerto de Ashdod para realizar visitas consulares y solicitar la liberación inmediata de todos los demás italianos detenidos

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que en total fueron detenidos 46 italianos —incluidos cuatro parlamentarios y tres periodistas— de los más de 450 miembros de la flotilla que desembarcaron en Ashdod y que "se encontraban bien".

Tajani explicó que una vez completados los trámites de identificación serían trasladados en autobús al centro de detención de Ketziot, en el sur de Israel, cerca de la ciudad de Be'er Sheva y ya hoy recibirán las visitas consulares.

Dijo que tras el sabbat, habrá una segunda visita consular el domingo por la mañana temprano, a la espera de las repatriaciones previstas para el lunes 6 y el martes 7 de octubre.

Agregó que el Gobierno israelí tiene la intención de repatriar a todas las personas a bordo de la Flotilla Global Sumud "mediante una única medida de expulsión forzosa" y "a bordo de «dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, en dos capitales europeas distintas" que quiere que sean Londres y Madrid.

La Policía de Israel dijo que se desplegaron en el puerto israelí de Ashdod más de 600 agentes y oficiales penitenciarios y de inmigración para hacerse cargo de los cientos detenidos en el mar.