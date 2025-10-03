Starmer insta a manifestantes propalestinos a "respetar el dolor de los judíos británicos"

En un artículo en el semanario británico-judío 'The Jewish Chronicle', el 'premier' del Reino Unido dijo que las protestas planeadas en los próximos días, de cara al segundo aniversario de los atentados de Hamás del 7 de octubre en Israel, y a la sombra del reciente atentado de Mánchester, "causarán angustia".

"Insto a quienes piensen en protestar este fin de semana a que reconozcan y respeten el dolor de los judíos británicos. Este es un momento de duelo. No es momento de avivar la tensión ni causar más dolor", escribió.

Starmer dijo que, si bien la protesta pacífica es fundamental en democracia y existe una "preocupación justificada por el sufrimiento en Gaza", una minoría ha usado estas manifestaciones como pretexto para encender los "clichés antisemitas".

"Esto no comenzó el 7 de octubre. Pero no se puede negar que el impacto de los acontecimientos mundiales ha afectado a las comunidades judías aquí en el Reino Unido, no solo por temores en la familia en el extranjero sino también por temores por la familia mucho más cerca de casa", comentó.

"El antisemitismo está en aumento", agregó el mandatario británico, que relató que en los últimos años se han vandalizado y profanado tiendas judías y edificios como las sinagogas necesitan estar vigiladas las 24 horas porque saben que la amenaza del odio antisemita "es real y peligrosa".

Las palabras de Starmer llegan un día después de que el británico-sirio de 35 años Jihad Al-Shamie perpetrase un atentado terrorista en una sinagoga de Mánchester en el día sagrado de Yom Kipur, que se saldó con la muerte de dos personas -más la del propio Al-Shamie- y dejó tres personas heridas de gravedad.

"Un ataque tan horrible como este nos recuerda los peligros que enfrentan los judíos simplemente por ser quienes son", aseveró.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, llegó a tildar este viernes de "antibritánicas" las protestas propalestinas que tuvieron lugar en Londres este jueves para denunciar la decisión de Israel de detener a la flotilla que transportaba ayuda a Gaza, que acabaron con 40 arrestados.

Por su parte, 'Defend Our Juries', la organización de la marcha prevista para este sábado en Londres a favor del grupo activista propalestino 'Palestine Action', ilegalizado recientemente en el Reino Unido, seguirá adelante como estaba previsto pese a las presiones del Gobierno y de la Policía de la capital británica.