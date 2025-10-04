India elogia el "liderazgo" de Trump ante posibles avances hacia un alto el fuego en Gaza

"Damos la bienvenida al liderazgo del presidente Trump a medida que los esfuerzos de paz en Gaza hacen progresos decisivos. Las señales sobre la liberación de rehenes marcan un avance importante", escribió Modi en la red social X.

Subrayó además que la India seguirá apoyando todas las iniciativas que conduzcan a una paz "duradera y justa" en la región.

El respaldo del mandatario indio se produjo poco después de que Trump instara a Israel a detener "inmediatamente" los bombardeos sobre Gaza, después de que Hamás anunciara que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes y está dispuesto a negociar los detalles del acuerdo de paz.

Eso no detuvo los ataques israelíes en la Franja de Gaza, que continuaron la madrugada de este sábado y dejaron al menos nueve muertos, entre ellos tres niños, en diferentes zonas del enclave palestino, según fuentes médicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El apoyo de Modi refuerza la sintonía con Estados Unidos en cuestiones estratégicas globales, más allá de la relación bilateral, y refleja el interés de la India en proyectarse como un actor diplomático con peso en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La India ha tratado de mantener un papel de equilibrio desde el inicio de la guerra, condenando los ataques terroristas de Hamás contra Israel e insistiendo en la necesidad de proteger a la población civil palestina. Modi ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a una solución de dos Estados como vía hacia una paz sostenible.

En paralelo, Pakistán también expresó gratitud hacia Trump y hacia varios países árabes y musulmanes que participaron en reuniones al margen de la Asamblea General de la ONU, al asegurar que el país está "más cerca que nunca" de un alto el fuego desde el inicio de la ofensiva israelí.

Nueva Delhi, que en el pasado rechazó cualquier intento de mediación estadounidense en su disputa con Islamabad por Cachemira, ha respaldado abiertamente la postura de Trump como agente mediador.