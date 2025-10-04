La ciudad de Gaza sufre al menos tres ataques israelíes en la mañana del sábado

El fallecido en uno de los ataques, así como varios heridos, fueron trasladados al hospital Shifa de la capital gazatí, confirmaron a EFE fuentes de ese centro médico.

Uno de los ataques, llevado a cabo por un helicóptero, afectó a un grupo de residentes cerca de la escuela Al Nasr, situada en la calle del mismo nombre, que intentaban regresar a sus hogares para verificar su estado.

El segundo ataque impactó en la calle Al Jalaa, entre las zonas de Zaharna y Al Ghafri, pero en este caso no reportaron heridos, informaron fuentes locales.

Un tercer ataque aéreo impactó la zona cercana a la rotonda de Hamid, en la intersección con la calle Al Nasr, y se desconoce aún si hay víctimas

EFE constató cómo continúan los disparos de las fuerzas terrestres israelíes y drones cuadricópteros en la capital gazatí, junto con el bombardeo de artillería contra edificios en zonas donde el Ejército israelí está desplegado.

También se ha producido un ligero repliegue de las tropas israelíes en la ciudad, de unos 200 metros.

Estos ataques se unen a los registrados durante la madrugada, que según fuentes médicas causaron nueve muertos y tuvieron lugar después del anuncio de Hamás de que está abierto a negociar el plan de paz de Donald Trump.

Tras el comunicado de Hamás, el presidente estadounidense instó a Israel a parar los ataques en la Franja de Gaza.

Varios medios israelíes publicaron que el Ejército de Israel ha cambiado sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y parado su ofensiva en la capital del enclave siguiendo instrucciones del Gobierno israelí.

Fuentes oficiales no han confirmado este presunto cambio operativo israelí.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 66.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.