Lluvia extremas y exceso de basura desbordan el drenaje de Ciudad de México

Electrodomésticos, refrigeradores, colchones, alfombras, autopartes, llantas, juguetes, y hasta una motocicleta, un poste de luz o la carrocería de un automóvil han sido encontrados por la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) en distintos ríos que recogen el drenaje.

“La basura es un cáncer que nos afecta muchísimo”, dijo en entrevista con EFE Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua.

“El primer paso es que no se tire basura en las calles, es el primer punto que provoca encharcamientos o taponamientos de alcantarillas o de rejillas que sirven para desfogar el agua de lluvia”, explicó, al señalar que en los ocho primeros meses de 2025 el organismo tiene registradas 41.397 toneladas.

Dos días después de la tromba de agua el 29 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que las inundaciones además de ser provocadas por “precipitaciones extraordinarias”, están relacionadas con los “hundimientos diferenciales” que afectan cada año a la capital y advirtió que la extracción excesiva de agua subterránea acelera el hundimiento del suelo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido Peraza Camacho explicó que la principal afectación de los hundimientos “es el desalojo de agua, la conducción de agua”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los ríos año con año tienen azolve, es decir, tienen una capacidad hidráulica y cada que pasa la temporada de lluvia se reduce. Entonces, al reducirse la pendiente por este tema de azolve, de asentamientos, de hundimientos, lo que más se nos dificulta es el desalojo del agua. Una lluvia fuerte o intensa, se conduce a través de drenajes, de ríos, pero si no hay pendiente se dificulta la salida de las aguas", señaló.

La funcionaria recordó que la Conagua administra gran parte del Drenaje Profundo, un sistema de túneles subterráneos que transporta aguas residuales y pluviales a través de túneles de gran diámetro y una considerable profundidad.

El Valle de México tiene cuatro principales salidas, que es el Túnel Emisor Central con 135 m³, el Túnel Emisor Oriente con 150 m³ por segundo, el Túnel Emisor del Poniente con 80 m³ por segundo y el Gran Canal de desagüe con 40, lo que suma un total de 405 m³ por segundo.

Pero para este desfogue es necesario que no aparezca las toneladas de basura, que taponan los equipos de bombeo.

"El corazón de nuestra infraestructura, se bombea a 50 metros de profundidad (...) los trabajadores reportan fallas porque la basura no solo tapa si estamos en un río y hay un puente y se acumula puede provocar desbordamientos. De tal manera que ocho de cada diez inundaciones son provocadas por la basura", apuntó.

Según las autoridades, tras la tromba en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, que afectó a unas 8.000 familias, recibieron al menos unos 22.000 reportes de afectaciones en viviendas, negocios, centros religiosos, escuelas, entre otro tipo de inmuebles de 24 colonias (barrios) en el oriente de la Ciudad de México.

En este sentido, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en esta temporada en particular "ha habido episodios donde llueve muy intenso en intervalos de tiempo muy cortos y eso hace que las afectaciones sean mucho más intensas, entonces esto provoca que la capacidad que tiene de desalojo la infraestructura hidráulica se ve rebasada y por eso se generan estos caos".

También, explicó que no solo en la Ciudad de México sino a nivel mundial existe la teoría de que los "eventos extremos cada vez van a ser más extremos" por lo que "donde es seco, cada vez va a ser más seco; y donde es muy húmedo puede ser cada vez más húmedo".