Ucrania ataca otra refinería de petróleo rusa y un buque de misiles

El Estado Mayor General de Ucrania indicó en un mensaje de la aplicación Telegram que la pasada noche "las unidades de las Fuerzas de Defensa atacaron la planta Kirishinefteorgsintez, en la ciudad de Kírishi, en la región de Leningrado".

Según esta fuente, en las instalaciones se registraron explosiones e incendios.

Actualmente se están analizando los resultados del impacto en la refinería, que es, según Kiev, "una de las mayores refinerías en el territorio del país agresor", ya que tiene una capacidad anual de procesamiento de crudo de 18,4 millones de toneladas.

Además, siempre según el Estado Mayor General, en la zona del lago Onega, en la región de Carelia, resultó dañado el pequeño buque de misiles, el 'Buyan‑M'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ucrania también está evaluando el grado de los daños sufridos por el buque enemigo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, de acuerdo con el Estado Mayor General, las fuerzas armadas ucranianas alcanzaron en la región rusa de Kursk el complejo de radar 'Garmon' y un vehículo de transporte y recarga perteneciente al sistema de misiles táctico‑operacionales ruso 'Iskander'.

En paralelo, las tropas ucranianas efectuaron un ataque contra el puesto de mando de la 8ª unidad del Ejército ruso desplegado en el ocupado territorio de Donetsk, en el este de Ucrania.