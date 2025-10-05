Sudáfrica busca repatriar a varios nacionales de la flotilla de Gaza detenidos por Israel

"Hoy, nuestro equipo de especialistas se reunió con la delegación sudafricana en la prisión israelí de Negev", desierto que alberga el centro de detención de Ketziot, señaló el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica en un comunicado.

"La delegación confirmó que los detenidos gozan de buena salud y buen ánimo. Los trámites necesarios para su tránsito seguro y regreso a Sudáfrica avanzan a buen ritmo", agregó la nota oficial, sin precisar el número de sudafricanos arrestados.

Según medios locales, entre los sudafricanos confirmados a bordo de la flotilla se encuentran Mandla Mandela, nieto del fallecido expresidente Nelson Mandela; la escritora y activista cultural Zukiswa Wanner, y el activista Reaaz Moolla.

Los 42 barcos de la Flotilla Global Sumud, que pretendía llegar a Gaza con ayuda humanitaria, fueron interceptados entre el jueves y viernes por la Armada israelí en aguas internacionales en una zona donde Israel tiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal.

Un abogado de la flotilla dijo este domingo a EFE que unos 478 voluntarios de los 42 barcos de la misión fueron retenidos por Israel desde el miércoles, por lo que quedarían en torno a 340 tras las deportaciones desde este sábado y domingo.

El pasado jueves, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, instó a Israel a "liberar a los sudafricanos y otros ciudadanos secuestrados durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud".

Ramaphosa afirmó que la interceptación en aguas internacionales "refuerza las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Israel y el sufrimiento, incluyendo la hambruna, que causa al pueblo palestino".