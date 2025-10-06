Activistas españoles de la flotilla denuncian torturas y exigen el regreso de compañera

“No estamos todas. Falta Reyes Rigo, de Mallorca. Estamos preocupadas por las compañeras que se han quedado atrás. No vamos a parar hasta que salgan”, afirmó la coordinadora de Podemos Illes Balears, Lucía Muñoz, ante las cámaras de televisión que les esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La activista Alejandra Martínez detalló que la última información sobre Rigo es que en la noche del domingo fue sacada de la habitación en un episodio "de extrema violencia".

"Fue arrastrada por el pelo y llevada a confinamiento solitario. No la hemos vuelto a ver. Es la única ciudadana española que no ha regresado y pedimos al Gobierno de España que facilite su vuelta a casa”, indicó.

Además, uno de los activistas llegados este lunes en este grupo de 27 españoles afirmó que han sufrido “torturas de bajo impacto” y un trato “degradante” desde el momento de la detención.

“Nos han robado, nos han pegado, humillado, torturado con diferentes técnicas sibilinas. Nos tuvieron en una celda al descubierto y el ministro de Exteriores de Israel nos llamó terroristas con cámaras grabándonos en una celda de alta seguridad al aire libre”, comentó antes de añadir que también les negaron medicinas.

Otro activista denunció que los mantuvieron cuatro horas en furgones al sol para provocar que les diera sed y luego les ofrecieron botellas de agua frente a las cámaras para mostrar "su bondad" con ellos: "La mayoría se ha aguantado la sed porque sabíamos que era un truco”, indicó.

Además, otra de las mujeres de la flotilla precisó que estuvieron 30 o 40 horas sin salir de las habitaciones, con temperaturas muy altas, en celdas hacinadas con 15 mujeres en menos de 20 metros cuadrados, sin productos sanitarios para la menstruación, sin agua, comida o medicinas y con privación de sueño constante.

Por su parte, el activista Serigne Mbaye pidió al Gobierno de España que adopte medidas diplomáticas contundentes.

“Queremos que el Gobierno de España rompa relaciones con Israel. Esto es una vergüenza. Lo que no ha hecho el Gobierno lo está haciendo la sociedad civil. Debería bloquear a Israel porque lo que ha hecho es un genocidio. Si a nosotros nos han tratado así, imaginen como están tratando a los palestinos, pero no se ve en ninguna cámara”, relató.