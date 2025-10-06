Aterriza en Madrid el avión con otro grupo de activistas españoles de la flotilla de Gaza

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

Queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

El avión militar español, que salió este lunes desde Zaragoza hasta Atenas para regresar horas después a España, llegó al aeropuerto madrileño pasadas las 23.12 horas.

Desde mucho tiempo antes, centenares de personas se han congregado en las instalaciones de la terminal 2 de Barajas, por donde saldrán los activistas, coreando consignas en favor de Palestina y en contra de Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los congregados también dieron vivas a la flotilla, portaban pancartas dando la bienvenida a los activistas y lucían banderas palestinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"¡Las niñas de Gaza no son una amenaza!", "¡No es una guerra, es un genocidio!", "¡Viva Palestina libre!" y "¡Gaza aguanta el mundo se levanta!" fueron algunos de las frases que corearon los congregados, además de "¡Israel asesina, Europa patrocina!" y "¡Palestina vencerá!".

Como ocurrió también este domingo con el primer grupo de activistas repatriados, al aeropuerto madrileño han acudido de nuevo la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, e Irene Montero, eurodiputada de la misma formación.

Aunque la intención del envío del avión militar era traer a todos los activistas que permanecían en Israel, algunos decidieron viajar en vuelos comerciales directamente a Bilbao y Barcelona, sus lugares de procedencia.