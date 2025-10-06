Irán apoya toda iniciativa de tregua en Gaza que detenga los “crímenes de guerra”

“Apoyamos siempre cualquier iniciativa que implique detener la limpieza étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en Gaza”, afirmó el Ministerio de Exteriores de Irán en un comunicado a última hora del domingo.

La cartera recordó la “responsabilidad legal y moral” de la comunidad internacional para poner fin al “genocidio en curso” en Gaza, y enfatizó que cualquier decisión sobre un eventual alto el fuego o los términos de un acuerdo debe ser tomada por “el pueblo y la resistencia palestina”, Hamás.

No obstante, indicó que “el acuerdo solo será válido si conduce al fin del genocidio, al respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al levantamiento total del bloqueo” sobre la Franja de Gaza.

El grupo Hamás, aliado de Irán en la denominada alianza antiisraelí ‘Eje de la Resistencia’, integrada además por el Hizbulá de Líbano y los hutíes de Yemen, aceptó el viernes el plan de Trump para la paz en Gaza, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre el enclave costero palestino.

Irán subrayó que el cese de los ataques “no exime” a los Estados ni a las instituciones internacionales de su obligación de “investigar y juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad” cometidos por Israel en Gaza.

Por último, Teherán manifestó su esperanza de que se habiliten corredores seguros para el envío inmediato de ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza y reiteró su disposición a participar en los esfuerzos internacionales de asistencia.

El presidente de Estados Unidos anunció ayer que esta semana “debería completarse” la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino.

Se espera que los equipos de negociadores de Israel y Hamás, junto con los mediadores, se reúnan este lunes en Egipto para ultimar y aclarar detalles sobre el acuerdo.