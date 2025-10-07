Cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados, dijeron a EFE fuentes policiales.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos, mientras que los otros tres obreros rescatados fueron atendidos por los servicios médicos, que trasladaron a un hospital al herido grave, por una fractura de pierna.

La Policía Municipal investiga el siniestro, ocurrido pasado el mediodía, como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble echaron en falta a algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon a EFE que escucharon un "estruendo" y que empezó a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local (11:00 GMT) y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.

La calle de las Hileras se llenó en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial, curiosos que intentaban entender qué ocurría y gente que no pudo acceder a los restaurantes donde tenían reserva.