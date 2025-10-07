Justicia imputa por lavado de dinero a un diputado de Milei, tras el escándalo narco

José Luis Espert renunció a su candidatura legislativa tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.
Tras la imputación, el fiscal Fernando Domínguez abrió una investigación judicial contra José Luis Espert, según confirmaron a EFE fuentes de la causa, a raíz de una denuncia contra el imputado por supuestamente haber recibido 200.000 dólares de una empresa ligada al argentino Federico Andrés ‘Fred’ Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Lea más: Milei deberá decidir si extradita a presunto narcoempresario que desató un escándalo en Argentina
El escándalo se desató cuando se hizo público ese vínculo entre Espert y Machado, quien está en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021. Este martes, además, la Corte Suprema de Argentina resolvió su extradición.