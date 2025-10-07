Justicia imputa por lavado de dinero a un diputado de Milei, tras el escándalo narco

BUENOS AIRES. La Justicia argentina imputó por lavado de dinero al diputado José Luis Espert, un político cercano al presidente Javier Milei, informó EFE. Tras el escándalo narco, Espert renunció a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas del 26 de octubre.