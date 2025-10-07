Mundo

Justicia imputa por lavado de dinero a un diputado de Milei, tras el escándalo narco

BUENOS AIRES. La Justicia argentina imputó por lavado de dinero al diputado José Luis Espert, un político cercano al presidente Javier Milei, informó EFE. Tras el escándalo narco, Espert renunció a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas del 26 de octubre.

07 de octubre de 2025 - 14:43
El diputado nacional y excandidato del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 26 de octubre José Luis Espert (i) junto al presidente de Argentina, Javier Milei, en una caravana en Lomas de Zamora (Argentina).
José Luis Espert renunció a su candidatura legislativa tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

Tras la imputación, el fiscal Fernando Domínguez abrió una investigación judicial contra José Luis Espert, según confirmaron a EFE fuentes de la causa, a raíz de una denuncia contra el imputado por supuestamente haber recibido 200.000 dólares de una empresa ligada al argentino Federico Andrés ‘Fred’ Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El escándalo se desató cuando se hizo público ese vínculo entre Espert y Machado, quien está en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021. Este martes, además, la Corte Suprema de Argentina resolvió su extradición.

