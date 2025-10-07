Presentan polémico proyecto de ley “anti stickers y memes” en México

Armando Corona Arvizu, legislador del partido Morena, México, recientemente presentó una propuesta en la Gaceta Parlamentaria dirigida a regular el uso no autorizado de stickers, memes y contenido creado con inteligencia artificial. La iniciativa busca sancionar penalmente con hasta seis años de cárcel y multas de 300 a 600 días a quienes realicen este tipo de contenido sin el consentimiento expreso de las personas involucradas.

Según Corona Arvizu, estas prácticas constituyen una forma de violencia inadmisible que debe ser controlada. La propuesta subraya que las sanciones económicas podrían superar los 100 mil pesos en casos que involucren a menores de edad, personas con discapacidad o funcionarios públicos en ejercicio de sus labores. La difusión masiva y el daño psicológico también se consideran agravantes.

Corona Arvizu es hijo del político priista fallecido Armando Corona Rivera y sobrino de Felipe Arvizu, actual alcalde de Ixtapaluca en el Estado de México (Edomex). A pesar de haber presentado ocho iniciativas previas, todas fueron rechazadas.

En su opinión, y a pesar de la existencia de otras normativas como la Ley Olimpia, su propuesta de reforma es necesaria para una protección más robusta contra la violencia digital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tepoztlán, México: un pueblo espiritual con historia prehispánica

Incidente con Claudia Sheinbaum

Este diputado tomó notoriedad el 1 de octubre de 2024, durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. En esa ocasión, Sheinbaum, al salir de la Cámara de Diputados, le dio un leve manotazo mientras él intentaba tomarse una selfie. La escena se hizo viral, generando una avalancha de memes y comentarios humorísticos en redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese al incidente, Armando Corona Arvizu ha mostrado públicamente su apoyo a Sheinbaum a través de su cuenta de Facebook, compartiendo imágenes con gobernadores morenistas y respaldando su liderazgo. Esta actividad en redes sugiere que, a pesar del incómodo episodio, mantiene su compromiso con el proyecto político de su partido.

Próximos pasos

El futuro de la iniciativa presentada por Corona Arvizu es incierto. La propuesta ha generado discusión en torno al equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad personal en el espacio digital.

Será crucial observar cómo se desarrolla el debate en el Congreso y la respuesta de otros legisladores y sectores de la sociedad.