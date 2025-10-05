Viajes

Tepoztlán, México: un pueblo espiritual con historia prehispánica

Tepoztlán, un enclave donde la herencia prehispánica y la creatividad contemporánea se entrelazan, se erige como epicentro cultural y espiritual, atrayendo a quienes buscan conectar con sus raíces en un entorno natural deslumbrante y dinámico.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 06:00
Tepoztlán, México.
Enclavado entre riscos verdes y gargantas de piedra volcánica, Tepoztlán ha tejido una identidad singular: al mismo tiempo santuario natural, sitio arqueológico clave y escenario de una vida cultural que no deja de expandirse. A menos de dos horas de la Ciudad de México, el pueblo combina la mística de sus tradiciones con un dinamismo creativo que atrae a visitantes, artistas y emprendedores.

Un pasado que late en lo alto del cerro

La presencia prehispánica se impone desde el Tepozteco, el cerro que resguarda en su cima un adoratorio dedicado a Ometochtli Tepoztécatl, deidad asociada al pulque y la fertilidad.

El sitio arqueológico, custodiado por el Parque Nacional El Tepozteco, recuerda el papel de la región en redes comerciales y rituales del Altiplano central.

El Tepozteco.
Abajo, el Ex Convento de la Natividad —del siglo XVI— integra la lista de monasterios en las laderas del Popocatépetl reconocidos por la Unesco, y articula el trazo urbano alrededor del atrio y el zócalo.

Iglesia de la Santísima Trinidad en Tepoztlán, México.
La continuidad histórica no es solo monumental: mercados de maíz azul y frutas locales, nixtamal y herbolaria, pulque y cerería hablan de un paisaje cultural que perdura y se adapta.

Espiritualidad y bienestar: de los temazcales a los retiros

Desde hace décadas, Tepoztlán es sinónimo de búsquedas espirituales. La oferta de temazcales, masajes, retiros de meditación y prácticas holísticas creció al amparo del entorno natural y de una comunidad que mezcla residentes de toda la vida con recién llegados.

Los fines de semana, talleres de respiración, círculos de plantas medicinales y clases de yoga comparten calendario con festividades tradicionales, como el carnaval y la danza de los chinelos.

Este cruce, a veces tenso, entre lo ancestral y lo contemporáneo se expresa en la apropiación del territorio: caminos que fueron veredas rituales hoy son rutas de senderismo con reglas de acceso y cuidado, impulsadas por guardabosques comunitarios y autoridades ambientales.

Una escena cultural que se diversifica

Cerámica de Tepoztlán, México.
Más allá de la etiqueta de “pueblo mágico”, Tepoztlán cultiva una agenda artística en crecimiento. Espacios independientes y galerías exhiben obra de artistas locales y foráneos; talleres de grabado, cerámica y textil reactivan oficios; cafés-librería curan ciclos de cine y presentaciones de libros.

Cerámica de Tepoztlán, México.
El Centro Cultural Pedro López Elías, con biblioteca y programación estable, se ha vuelto punto de encuentro para lectura, música de cámara y actividades infantiles.

La gastronomía acompaña el impulso creativo: cocinas de barrio con tortillas hechas a mano, itacates, tlacoyos y quelites conviven con propuestas contemporáneas que privilegian producto local, huertos y fermentos.

Mercado de Tepoztlán, México.
Las nieves artesanales del mercado, emblema de la plaza, siguen marcando la pausa entre exposiciones y caminatas.

¿Listo para visitar este sitio?

