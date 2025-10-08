Adalah impugnará la "detención ilegal" por Israel de 145 miembros de la segunda flotilla

La ONG condenó el "asalto" israelí" de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens, que se produjo esta madrugada en aguas internacionales a unas 120 millas náuticas de las costas de Gaza, y dijo que impugnará también la confiscación de los buques y la ayuda humanitaria.

"Antes de perder toda comunicación esta madrugada, los participantes a bordo del Conscience —principalmente médicos, enfermeras y periodistas— informaron haber sido atacados por un helicóptero militar israelí, mientras que las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron simultáneamente los veleros de los Thousands Madleens", detalló el equipo legal.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, el Ejército está transportando a los participantes a un puerto israelí.

Adalah informó de que ha escrito a las autoridades israelíes para notificarles "que representará a todos los participantes de la flotilla y ha exigido acceso inmediato a ellos" a su llegada a Israel.

Ocho de los detenidos este miércoles son españoles, entre ellos la diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid Jimena González, que navegaba en uno de los veleros de la misión compuesta por nueve barcos, incluido el buque Conscience, con 92 tripulantes.

Además de los detenidos en esta flotilla, otros seis integrantes de la primera flotilla Sumud permanecían hasta este jueves en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo.