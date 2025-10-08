Bruselas pide investigar la situación de los dos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial

En un debate ante el Parlamento Europeo, la representante del Ejecutivo comunitario, Jessica Roswall (responsable de Medio Ambiente y Resiliencia hídrica), mostró su preocupación por las "restricciones a la libertad" y las "detenciones arbitrarias" que derivan en "violencia" incluso "tortura" en el país africano, antigua colonia española.

Los eurodiputados denunciaron la situación de estos dos españoles que fueron detenidos en el mes de enero por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial, asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en el país.

En el mes de abril fueron trasladados a la temida prisión de Playa Negra y desde mayo han estado incomunicados, sin que sus familiares hayan podido contactar con ellos.

En protesta por esta situación, Marañón decidió emprender una huelga de hambre que ha deteriorado su salud.

Según denunció la eurodiputada española del Partido Popular Europeo (PPE) Elena Nevado del Campo, "no podemos aceptar que ningún ciudadano europeo sea privado de su libertad" y, por lo tanto, es necesario exigir la "inmediata liberación de los detenidos".

La eurodiputada del Partido Socialista Laura Ballarín también pidió a las autoridades de Malabo "acciones inmediatas e incondicionales " como el levantamiento de la prisión preventiva y el derecho a un juicio justo además de atención sanitaria.

Michal Wiezik, eurodiputado eslovaco perteneciente a los liberales de Renew, también consideró los arrestos de los españoles como "detenciones arbitrarias" que parecen "motivadas políticamente" y pidió un "juicio justo".

Este jueves, los miembros de la Eurocámara votarán una resolución para presionar al régimen del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde agosto de 1979.