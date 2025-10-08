El “shutdown” comienza a impactar en los aeropuertos de Estados Unidos: retrasos y cancelaciones

El monitor de aviación FlightAware informó de alrededor de 10.000 vuelos retrasados el lunes y martes. Aunque no se considera que este sea un número inusualmente alto, la agencia federal de aviación (FAA) advirtió que los problemas podrían empeorar.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, que ya había un “leve” aumento a nivel nacional de controladores de tráfico aéreo que llamaban para reportarse enfermos.
“Quiero que los vuelos no se retrasen. No quiero que se cancelen, pero nuestras prioridades son la seguridad”, dijo. “Y si recibimos más llamadas por enfermedad, reduciremos el flujo de tráfico de acuerdo con un índice que sea seguro para el pueblo estadounidense”.
Los demócratas votaron por sexta vez hoy contra una propuesta de ley de los republicanos para prolongar los presupuestos, lo que permitiría reabrir el gobierno federal.
Los controladores de tráfico aéreo son considerados funcionarios públicos “esenciales” y continúan trabajando durante los cierres del gobierno, aunque sin sueldo.
Un memorándum preliminar difundido por la Casa Blanca esta semana dijo que los trabajadores suspendidos no tienen garantía de compensación por su tiempo libre, lo que significa que muchos podrían perder el pago retroactivo.