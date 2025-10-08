Multitud reclama en Brasilia una amnistía para el expresidente Bolsonaro

En la primera manifestación luego de la condena contra Jair Bolsonaro, sus simpatizantes caminaron hasta el parlamento brasileño, al que urgieron a aprobar un instrumento que evite a su líder purgar la pena.

Bolsonaro fue hallado culpable de conspirar para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de octubre de 2022.

“Vamos a caminar juntos para que el congreso oiga nuestra voz. (...) Estamos a un paso de lograr aprobar esa amnistía”, arengó desde un bus con altoparlantes el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro.

Reclaman amnistía

Frente a él una multitud vestida de verde y amarillo, los colores de la bandera nacional, coreaba “¡Amnistía ya!”.

Jair Bolsonaro, de 70 años, está en prisión domiciliaria desde agosto por un presunto intento de obstruir el juicio en su contra. Por la misma razón, el principal líder de la derecha y la ultraderecha brasileña tiene prohibido expresarse en redes sociales.

“Este es el mensaje que el presidente Bolsonaro quiere dar a cada uno de ustedes, y puedo hablar a nombre de él: así como él nunca bajó la cabeza, nosotros no vamos a bajar la cabeza”, agregó Flavio Bolsonaro.

Protestas contra la amnistía

La cámara baja aprobó a finales de septiembre una moción de urgencia para el proyecto de amnistía, que beneficiaría a Bolsonaro así como a sus seguidores condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Sin embargo, la iniciativa perdió impulso luego de multitudinarias protestas en su contra.

En su versión más reciente, el proyecto contempla apenas una reducción de pena y aún no hay fecha para su votación.

Lula y Trump al teléfono

El exmandatario también enfrentó un revés en el plano internacional, con una conversación telefónica entre su mayor aliado, el expresidente estadounidense Donald Trump, y Lula.

Trump impuso en agosto aranceles del 50% a Brasil argumentando que la justicia lleva adelante una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Pero abrió la puerta a una negociación con el gobierno brasileño luego de un breve encuentro personal con Lula durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Trump es muy inteligente, él sabe lo que está haciendo. (La llamada a Lula) no es un problema”, dijo el comerciante Adriano Brito, uno de los manifestantes.

La defensa de Bolsonaro ha anunciado que apelará el fallo de la Corte Suprema.