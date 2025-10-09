Dos tercios de los inmigrantes regularizados en España por arraigo son latinoameicanos

En concreto, son 225.428 de los 352.089 extranjeros que disponen de permiso en vigor conseguido por este sistema de regularización.

El arraigo, previsto en el reglamento español de extranjería, permite otorgar de manera extraordinaria una autorización temporal de residencia y trabajo a las personas que demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años con España, un país de 49 millones de habitantes.

Según la información oficial, viven en España 4,2 millones de personas nacidas en algún país latinoamericano, lo que representa el 60 por ciento de la población extranjera.

Colombia (857.000), Venezuela (599.769) y Ecuador (448.643) son los principales países de origen, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2024.

De los más de tres millones de trabajadores procedentes de otros países que están registrados en la Seguridad Social española, casi el 35 por ciento son de procedencia latinoamericana, que suponen el 5 por ciento del total de todos los empleados afiliados.

El número de trabajadores de países latinoamericanos ha crecido más de un 120 por ciento desde 2019.

La nacionalidad más frecuente, después de la marroquí (343.330 afiliados), es la colombiana, que aporta 252.550 trabajadores, casi 200.000 en los últimos diez años.

Otras nacionalidades con gran incremento son la venezolana, que ha pasado de 16.600 a más de 200.000, además de la peruana, ecuatoriana y argentina.

Además, los afiliados latinoamericanos a la Seguridad Social son mayoría entre los trabajadores extranjeros menores de 35 años.

Hostelería (20,5 por ciento), comercio (13,2 %), actividades administrativas y servicios auxiliares (12,2 %) y construcción (9,8 %) son los sectores con más afiliados procedentes del conjunto de Latinoamérica.

También es importante el aumento en los últimos años de trabajadores en actividades sanitarias y servicios sociales (72.090 afiliados), industriales (68.900) y científicas y técnicas (33.330).

Además, hay 11.000 latinoamericanos en el sistema español de protección internacional, y llegarán a España antes de que termine el año, vía reasentamiento, cerca de mil, la mayoría desde Costa Rica y con nacionalidad nicaragüense.

Aparte, casi dos millones de españoles viven en esos países y, según datos oficiales, son el 59 por ciento de los residentes en el extranjero, con Argentina como país principal de acogida (500.000).