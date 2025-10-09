El rey de España dice que se abre "un momento para la esperanza para Israel y Palestina"

Felipe VI deseó "de una forma esperanzada, aunque cautelosa, que lo que se avecina, lo que se anuncia, el pacto que escuchamos, sea efectivamente una ventana a la esperanza".

Pidió que "las primeras consecuencias" de este anuncio supongan "realmente la liberación de los rehenes israelíes y su retorno a casa, y la entrada garantizada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza".

"Sin duda, un momento de esperanza. Un momento de esperanza para Palestina y para Israel", incidió el monarca al terminar su discurso de clausura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto en ciudad española de Vitoria.