Israel mata a 10 gazatíes y hiere a 49 el miércoles, antes del acuerdo de alto el fuego

Desde que Israel iniciara esta ofensiva bélica hace dos años -tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023-, las fuerzas israelíes han matado al menos a unos 67.200 gazatíes (la mayoría civiles) y herido a cerca de 169.900, según el conteo diario de Sanidad de Gaza.

Del cómputo total, 2.615 personas han sido asesinadas mientras intentaban conseguir comida en los polémicos puntos de reparto que gestiona la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (HGF) o en las carreteras por las que pasan los pocos camiones cuya entrada permite Israel.

Además, 19.177 palestinos han sido heridos en esas circunstancias, muchos por herida de bala ya que las tropas israelíes tenían luz verde para disparar a fin de "dispersar" las masas cerca de estos centros de distribución.

Los incesantes bombardeos israelíes se han reducido desde la madrugada del lunes, en el marco de las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel, con Egipto, Catar y Estados Unidos de mediadores, y que hoy concluyeron en un acuerdo entre las partes para un alto el fuego que debe ser ratificado esta tarde por el Gobierno de Netanyahu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La etapa inicial del acuerdo incluye la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos y la liberación de los 48 rehenes israelíes en manos de Hamás; la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.