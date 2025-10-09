La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 841 presos políticos, 97 de ellos extranjeros

En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 738 hombres y 103 mujeres. El listado especifica que 837 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 668 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado "no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)".

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Varias organizaciones y activistas han hecho un llamado para que el próximo 19 de octubre se celebre la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles sin presos políticos en el país suramericano, un pedido al que se sumó el martes la Conferencia Episcopal Venezolana.