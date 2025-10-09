Paraguay y Catar eliminan requisitos de visado para facilitar viajes

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y el ministro de Estado del Interior de Qatar, el jeque Abdulaziz bin Faisal bin Mohammed Al Thani, firmaron en Doha el acuerdo sobre la exención mutua del requisito de visado de entrada para titulares de pasaportes ordinarios, agregó ese despacho en un comunicado.

En el encuentro, las autoridades también analizaron "las maneras de fortalecer la cooperación y establecer mecanismos de acción conjunta entre ambos países", indicó la fuente.

Además, Ramírez se reunió con el ministro de Estado para Asuntos de Comercio Exterior de Qatar, Ahmed bin Mohammed Al-Sayed.

En la cita, los funcionarios, según otro comunicado, "manifestaron su interés en avanzar hacia un acuerdo comercial ampliado que permita profundizar los vínculos económicos" y analizaron la propuesta de formar una Cámara de Comercio Qatar-Paraguay para impulsar las relaciones bilaterales en el sector privado.

"Las autoridades coincidieron en señalar que existe un firme interés en avanzar en estas iniciativas, identificando diversos campos de cooperación donde Qatar puede intervenir", agregó el despacho de Exteriores.