Detenido en México un presunto líder del grupo criminal sueco Dalen, buscado por Interpol

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detalló que Mikael Michalis 'N', alias El Griego, fue detenido en el estado de Quintana Roo.

"Cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como líder del grupo criminal Dalen", indicó García Harfuch en un mensaje en X, acompañado de una fotografía del detenido.

El funcionario agregó que el presunto criminal europeo también "es buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero".

Además, señaló que en el operativo también fue detenido el mexicano Tomás Alejandro 'N', quien es investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

García Harfuch agregó que la acción fue coordinada entre la SSP, la Fiscalía General de la República (FGR) y las secretarías de Defensa, Marina y Guardia Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (Inai) y el Gobierno de Quintana Roo.

En un comunicado conjunto, las agencias de seguridad del Gobierno de México apuntaron que 'El Griego' "es considerado generador de violencia en Europa al estar relacionado en delitos de tráfico de armas y drogas, además de lavado de dinero".

El mexicano que también fue detenido es considerado el "principal operador logístico y financiero" del presunto líder criminal sueco.

Las autoridades explicaron que el arresto ocurrió en un operativo sobre la carretera Cancún–Mérida, donde los acusados circulaban en un vehículo, en posesión de "diversas dosis de droga" que fueron aseguradas por los agentes.

Posteriormente, Mikael Michalis 'N' "fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia", añadió el comunicado.

En tanto, su cómplice fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Las agencias puntualizaron que la acción fue resultado del seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia para dar con 'El Griego', quien fue ubicado en Cancún junto con uno de sus principales operadores financieros, y ante ello, se estableció un operativo de vigilancia para su arresto.