Suspenden los vuelos a Cusco durante 12 horas por trabajos de mantenimiento del aeropuerto

"Con el fin de ejecutar trabajos necesarios de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velaso Astete del Cusco, que van a permitir garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones, se suspenderán los vuelos desde las 20.00 horas (01.00 hora GMT) del lunes 13 hasta las 08:00 horas (13.00 hora GMT) del martes 14 de octubre", anunció Corpac este sábado.

Agregó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está coordinando con las aerolíneas la reprogramación de los vuelos "para evitar una mayor afectación a los pasajeros con itinerarios entre las horas dispuestas para los trabajos de mantenimiento".

"Corpac expresa sus disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, pero es necesaria para asegurar operaciones sin riesgos ni inconvenientes. Recomendamos a los pasajeros y usuarios consultar la reprogramación de sus vuelos con cada una de sus aerolíneas", indicó.

Por su parte, la aerolínea Latam emitió un comunicado en el que indicó que deben cancelar los vuelos del lunes 13 a las 20.00 horas al martes 14 a las 08.00 horas por "motivos ajenos al control y responsabilidad de la compañia".

Además, informó que todos los pasajeros con vuelos programados dentro de ese rango horario serán debidamente asistidos por la empresa y podrán optar por el cambio de fecha (mismo destino y cabina) o la devolución total de su pasaje.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que permanecerá vigilante para que las aerolíneas cumplan con brindar información clara y oportuna a los pasajeros sobre la reprogramación o el derecho al reembolso.

Agregó que estas compañías deben mantener activos y habilitados todos sus canales de atención.