El primer ministro de Canadá, Mark Carney, viaja a la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto

En tanto, el líder canadiense se unirá a más de 20 países en una cumbre encabezada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi.
También confirmó su asistencia el primer ministro británico, Keir Starmer.
La cumbre se celebrará el lunes en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh.
El miércoles, Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.