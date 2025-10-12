Herzog elogia a Trump por cambiar la realidad en Oriente Medio antes de su visita a Israel

"Esperamos con ansias y alegría ver al presidente Trump mañana. Será recibido por multitudes de israelíes, por la nación de Israel, con gratitud y un profundo sentimiento de amistad", afirmó Herzog tras visitar a las familias de los rehenes en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, según un comunicado difundido por su oficina.
"Lo admiramos por su valentía, su liderazgo, su resistencia y su compromiso para traer de regreso a nuestros rehenes y mejorar la situación en la región", añadió.
Al mismo tiempo, denunció: "muchos de nuestros enemigos, y también quienes nos critican y nos odian, tienden a culparnos por buscar la guerra o el enfrentamiento constante".
"Pero no es así. Como hemos dicho siempre, traer de vuelta a los rehenes cambiará Oriente Medio. Una vez que los rehenes regresen, Israel no irá a la guerra. Israel se compromete a cumplir este acuerdo y busca la paz con sus vecinos para, finalmente, cambiar el futuro de la región", concluyó Herzog.
Trump tiene previsto llegar a Israel este lunes por la mañana. Posteriormente, viajará a Egipto, donde participará en una cumbre internacional en la ciudad costera de Sharm el Sheij. El objetivo del encuentro será impulsar un plan de paz para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.