Herzog elogia a Trump por cambiar la realidad en Oriente Medio antes de su visita a Israel

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, expresó este domingo su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien elogió por "cambiar la realidad en Oriente Medio hacia una dirección mejor", un día antes de su esperada visita a Israel este lunes por la mañana.