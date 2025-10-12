Xi reitera cooperación estratégica con Pionyang pese a ausentarse del desfile norcoreano

"China está dispuesta a heredar y seguir desarrollando la tradicional amistad entre ambos países, profundizar los intercambios amistosos y la cooperación de beneficio mutuo, (así como) fortalecer la cooperación estratégica en los asuntos internacionales y regionales", dijo Xi en la misiva publicada este domingo por el medio estatal KCNA, que informó que Kim recibió el mensaje el jueves.

Xi también recordó la reciente asistencia de Kim a un importante desfile militar en Pekín, en un encuentro en el que ambos líderes "trazaron el plan para el desarrollo de las relaciones bilaterales".

La carta fue una respuesta a la felicitación de Kim por el 76 aniversario de la fundación de la República Popular China, que se celebra el 1 de octubre. Apenas dos días antes, la KCNA había publicado otro mensaje de Xi a Kim, con motivo del 80 aniversario del Partido de los Trabajadores, en el que expresó su deseo de que la amistad entre ambos países "perdure por mucho tiempo".

Pese a constantes señales de mejora en los vínculos entre ambas naciones, Xi no asistió al desfile militar clave del 80 aniversario de la Fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, celebrado el viernes pasado por la noche, tras especulaciones de que Pionyang lo había invitado directamente.

El hecho de que Xi no haya asistido de manera recíproca al desfile norcoreano, podría evidenciar los límites aún presentes en sus relaciones bilaterales.

En su lugar, asistió el primer ministro chino, Li Qiang, quien el sábado mantuvo una reunión con el primer ministro norcoreano, Pak Thae-song.

En el encuentro Pak expresó el apoyo de Pionyang a las políticas de Pekín "para salvaguardar firmemente sus intereses fundamentales, incluida la cuestión de Taiwán", según otro informe publicado este domingo por la KCNA.