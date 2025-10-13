Al menos 36 muertos en Chad tras un choque entre pastores y ladrones de ganado sudaneses

"El conflicto comenzó este lunes alrededor del mediodía, cuando hombres armados, identificados como procedentes de Sudán, atacaron el campamento de pastores", dijo a EFE el coronel Adoum Nour.

Los enfrentamientos se desataron en un campamento de pastores, cercano a la ciudad de Borota, en la provincia de Ouaddaï, a solo cinco kilómetros de Sudán, cuando un grupo de bandidos armados atacaron a los pastores para robarles el ganado.

Entre los muertos se identificaron 14 atacantes, aunque los bandidos lograron llevarse 230 cabezas, mientras que las fuerzas de seguridad chadianas se desplegaron en la región para intentar contener la situación.

"Llegaron en gran número; no tuvimos tiempo de defendernos. Perdí a dos de mis hermanos en este ataque. Nos vimos impotentes ante su violencia. Aun así, lograron robar 230 cabezas de ganado”, dijo Ibrahim Adam, un pastor de la zona, a EFE.

Desde hace más de un año, el este de Chad es escenario de frecuentes conflictos entre pastores de ganado y ladrones procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en abril de 2023.

Las tensiones no han dejado de aumentar en zonas fronterizas que experimenta una afluencia masiva de refugiados y cuatreros, que se han intensificado en los últimos meses.

Según datos divulgados a principios de junio por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de 844.000 sudaneses han cruzado la frontera con Chad desde el estallido del conflicto.

El número de refugiados sudaneses en Chad se ha triplicado en poco más de dos años, superando los 1,2 millones de personas.

Organizaciones humanitarias han alertado del deterioro de la seguridad en la región y han pedido al Gobierno chadiano una mayor presencia del Estado en las zonas fronterizas con Sudán.