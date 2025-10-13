La OMS destaca la atención primaria modernizada y digitalizada como "solución milagrosa"

"Realmente sí existe una solución milagrosa. Se llama atención primaria. Pero de una forma modernizada", dijo Kluge durante un panel sobre los sistemas de salud de próxima generación en el marco de la Cumbre Mundial de la Salud que se celebra en Berlín.

Subrayó la importancia de que este nivel básico e inicial de atención médica cuente con los recursos adecuados y esté digitalizada para ser así "la puerta de entrada a la solución de muchos de los retos" a los que se enfrentan actualmente los sistemas de salud en todo el mundo.

Señaló que a nivel global, se estima que anualmente médicos, enfermeros y profesionales de atención primaria realizan 45.000 millones de consultas al año, lo que supone "45.000 millones de oportunidades", de puntos de contacto entre la población y los trabajadores sanitarios "para generar confianza", dijo.

Kluge puso como ejemplo la pandemia de la covid, durante la cual "las personas en las que más se confiaba hasta el final eran los médico de atención primaria", con hasta el 70 % de la población que depositó en ellos su confianza, destacó.

Por ello, la OMS ha convertido la atención primaria de salud en una iniciativa especial de carácter transversal en la región europea, en la que se han establecido tres plataformas de demostración.

Una de ellas se encuentra en España, que cuenta con una atención primaria muy sólida; otra, en Kazajistán, multidisciplinaria y que integra a psicólogos y dietistas en el equipo de atención primaria, y la tercera, en la Suecia rural, donde en zonas remotas y durante el invierno, las cuestiones de salud son gestionadas por enfermeras en colaboración con médicos que se encuentra en Estocolmo.

Por otra parte, Kluge señaló que con demasiada frecuencia se cree que el avance tecnológico se producirá principalmente en los hospitales y afirmó que es hora de acabar con este mito.

Las herramientas de triaje con inteligencia artificial, la monitorización remota y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones pueden empoderar a las comunidades, mejorar el seguimiento de las enfermedades crónicas y ampliar el acceso de los grupos vulnerables, subrayó.

En este sentido, "debemos animar al personal sanitario a que vea la IA como un aliado, no como un competidor", señaló, y agregó que "los médicos y enfermeros pueden utilizar la IA para reducir la carga administrativa y mejorar los resultados de los pacientes", señaló.

Para Kluge, todos los trabajadores sanitarios merecen la oportunidad de desarrollarse en la era digital con acceso a formación, herramientas y tiempo, y la tecnología debería reducir el agotamiento y no agravarlo.

Se mostró convencido de que con los fundamentos adecuados, la digitalización puede hacer que la prestación de asistencia sea más inteligente, rápida y equitativa.

El objetivo, subrayó, "no es digitalizar la asistencia sanitaria", sino "humanizar la asistencia sanitaria a través de medios digitales".