Presidente uruguayo dice que "no esperaba" el Nobel de la Paz para María Corina Machado

Montevideo, 14 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este martes que "no esperaba" que el premio Nobel de la Paz fuera entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado al tiempo que señaló que este año el galardón debió quedar "desierto".