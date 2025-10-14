Tormenta política en Francia y una advertencia de Macron sobre elecciones anticipadas

Este hombre de confianza del presidente debe convencer a la oposición socialista para que no sume sus votos al resto de la oposición de izquierdas y de ultraderecha en su intento de censurar al tercer primer ministro en menos de un año.

“Las mociones de censura que se han presentado son mociones de disolución del Parlamento y deben ser vistas como tales”, advirtió Macron durante la primera reunión de su nuevo gobierno, según la portavoz gubernamental, Maud Bregeon.

Lea más: Francia: Lecornu presenta su dimisión a Macron horas después del nombramiento de su Gobierno

La clave de la supervivencia de Lecornu estará en su discurso de política general, previsto para esta tarde, y en si cede a las exigencias de la oposición socialista sobre una de las grandes reformas de Emmanuel Macron.

“Exigimos claramente la suspensión inmediata y completa de la reforma” de las pensiones de 2023, que Macron impuso por decreto pese al rechazo popular, reiteró el lunes el líder socialista, Olivier Faure.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La izquierda radical y la extrema derecha ya presentaron sendas mociones de censura, que se debatirán el jueves. Si Lecornu no los convence, los socialistas podrían decidir presentar otra con más posibilidades de tumbar al gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Macron y Starmer llaman a elevar la presión contra la “flota fantasma” de Rusia

“Peligro”

El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años a partir de 2027 de la cotización necesaria para una pensión completa cristalizan desde 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista.

Para el gobierno, la suspensión de la única gran reforma del segundo mandato de Macron costaría al menos 3.000 millones de euros (3.465 millones de dólares) y divide al oficialismo. La izquierda y los sindicatos quieren su derogación.

El flamante Nobel de Economía Philippe Aghion llamó incluso a un acuerdo sobre una suspensión de la reforma de las pensiones, para evitar el “peligro” de la llegada al poder del partido ultraderechista de Marine Le Pen, que lidera los sondeos.

Un adelanto de las legislativas no afectaría en principio a Macron, que rechaza dimitir antes del final de su mandato en 2027. No puede postularse de nuevo.

La coyuntura financiera, entre tanto, no ayuda. La segunda economía de la UE se encuentra bajo presión para reducir su elevada deuda pública (115,8% del PIB) y para llevar el nivel de déficit público por debajo de 5% del PIB en 2026.

Justicia fiscal

El gobierno de Lecornu presentó este martes un proyecto de presupuestos para 2026, que prevé un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (34.670 millones de dólares) , en gran parte por una reducción del gasto público, según el Alto Consejo de Finanzas Públicas.

Francia vivió también en septiembre protestas para reclamar una mayor justicia fiscal, cuyo detonante fue el esfuerzo de 44.000 millones de euros (50.800 millones de dólares) previsto para 2026 por el ex primer ministro François Bayrou antes de ser censurado.

La oposición socialista reclama gravar más a los ultrarricos con la introducción de varias medidas, como la llamada “tasa Zucman” consistente en imponer con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

Lecornu rechazó ya esta tasa, pero en un intento de acercarse a los socialistas, su proyecto prevé prolongar la contribución excepcional sobre los beneficios de las grandes empresas y sobre las grandes fortunas.

El plan también incluye un impuesto sobre las sociedades patrimoniales, que “tiene como objetivo contrarrestar” las estrategias legales de evasión