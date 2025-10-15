Presidenta de OSCE aclara que fue ella quien canceló reunión con primer ministro georgiano

El Gobierno georgiano, de carácter prorruso, anunció la noche del martes que Kobajidze había decidido cancelar su encuentro con Valtonen durante su visita a Georgia debido a la participación de la presidenta de la OSCE en "una manifestación ilegal" y "sus declaraciones falaces", tras asistir horas antes a un mitin opositor en Tiflis.

Sin embargo, Valtonen aseguró al diario finlandés 'Helsingin Sanomat' que la reunión programada para este miércoles con Kobajidze no fue cancelada por iniciativa de Georgia, sino de Finlandia, debido a un cambio de última hora en su agenda del que el Gobierno de Tiflis fue informado el martes.

La ministra de Exteriores finlandesa se reunió con su homóloga georgiana, Maka Bochorishvili, tras su llegada a Tiflis y a continuación se dirigió a la céntrica avenida Rustaveli, donde se manifestaban decenas de ciudadanos contra el Gobierno georgiano, al que acusan de mantener una deriva prorrusa.

Valtonen rechazó las acusaciones del Gobierno georgiano de que participó en actos ilegales o difundió información falsa por acudir a esa manifestación y señaló que solo quería mostrar su respaldo a la libertad de expresión en el país caucásico.

"Fui expresamente a ver las manifestaciones organizadas en Georgia desde hace varios meses. Quería expresar mi apoyo a la libertad de expresión", afirmó al citado medio.

Tras reunirse con representantes de la sociedad civil y presenciar las protestas en las calles de Tiflis, Valtonen grabó un vídeo y lo publicó en la red social X.

"Manifestantes pacíficos se han reunido frente al edificio del Parlamento en Tiflis, Georgia, para expresar su preocupación por la represión que sufre su país. Tienen todo el derecho a la democracia, a la libertad de expresión y a los derechos humanos fundamentales. Estamos aquí para apoyarlos", afirmó.

Después de concluir su visita a Georgia, Valtonen expresó en un comunicado de la OSCE su preocupación por la deriva antidemocrática de las autoridades georgianas y la legislación que restringe a la sociedad civil y a la prensa.

"El Gobierno georgiano debe encontrar una salida a la crisis y restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas", afirmó en el comunicado.

Valtonen viajó a Georgia en el marco de una breve gira por los países del sur del Cáucaso, en la que también visitó Armenia y Azerbayán.