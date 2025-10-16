Buscan a varón de 24 años por asesinato del iraquí Momika, que quemaba coranes en público

"Se ha solicitado la detención en ausencia de una persona por sospecha de asesinato, basándose en indicios razonables", dijo en un comunicado Rasmus Öman, fiscal jefe y responsable de la investigación del asesinato de Momika, quien recibió varios disparos en su apartamento cuando retransmitía en la red social 'Tik Tok', según la agencia sueca 'TT'.

"Tenemos una buena imagen de lo que pasó" tras "intensas investigaciones técnicas y un visionado de las cámaras de vigilancia", precisó Öman al aludir a por qué se busca a ese varón, que según las autoridades no se encuentra actualmente en territorio sueco.

Según informó 'TT', el sujeto buscado por las autoridades es un varón de 24 años que ya era conocido por un historial criminal en el que figuran, además de delitos menores por drogas y negligencias graves de tráfico, delitos relacionados con armas.

El sujeto también fue investigado en el pasado por tentativa de homicidio, pero el caso se cerró en 2021.

Según el diario sueco 'Expressen', el sospechoso se encuentra actualmente en Irán.

Después de nueve meses evitando a la policía, de acuerdo con este diario, las fuerzas del orden suecas "tienen la identidad de un presunto asesino, que pronto será buscado internacionalmente".

Momika murió en la noche del 29 de enero tras ser tiroteado en su apartamento de la ciudad sueca de Södertalje, al suroeste de Suecia, un suceso tras el cual se produjeron detenciones de cinco adultos sospechosos de asesinato que resultaron, posteriormente, puestos en libertad.

El refugiado iraquí asesinado saltó a las portadas de los medios suecos cuando quemó un Corán frente a la principal mezquita de Estocolmo y, posteriormente, la embajada iraquí y el Parlamento, actos que tuvieron repercusión en el mundo islámico y generaron protestas diplomáticas, disturbios e incluso amenazas de boicot económico.