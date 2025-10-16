Consulado de EE.UU. en Tijuana emite alerta a ciudadanos tras ataque a Fiscalía mexicana

“Hemos recibido la confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Fiscalía General de Baja California en el área de las playas de Tijuana. Los reportes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos con múltiples explosiones reportadas”, apuntó la embajada estadounidense en la alerta.

Ante ello, las autoridades estadounidenses solicitaron al público mantenerse al pendiente de los noticieros locales y no transitar cerca de la zona. También solicitaron informar a amigos y familiares sobre la situación.

En el caso de ciudadanos estadounidenses, el consulado reiteró los números de contacto a los que pueden comunicarse para solicitar apoyo o información al respecto (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde EE.UU.

El miércoles, la Fiscalía General de Baja California informó que alrededor de las 19:00 hora local (02:00 GMT del jueves) se registró un incidente en las instalaciones de la unidad antisecuestros ubicada en Playas de Tijuana.

“Tras realizar una inspección en el área se encontraron lo que pudiera ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales”, apuntó la dependencia.

Sin embargo, no reportó personas heridas o afectadas.

Más tarde, la titular de la dependencia, María Elena Andrade Ramírez, condenó los ataques ocurridos contra las instalaciones de la Fiscalía y afirmó que “ningún ataque detendrá el trabajo de investigación ni el compromiso con la justicia”.