Las protectoras de animales de España limitan la adopción de gatos negros en Halloween

Incluso un ayuntamiento en la provincia de Barcelona, Tarrasa, prohibió la adopción de estos felinos en el centro municipal de animales domésticos hasta el 10 de noviembre.

"Ni un solo gato en adopción: en esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color", asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida.

Hay rituales, dice, que a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas "con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente".

Por su parte, Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver "a quién se le dan".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar", afirma en referencia a la adopción por motivos espurios. "Pero tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para contrarrestar esta imagen, en 2011 se declaró en Estados Unidos el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, coincidiendo con la proximidad de la noche de Halloween, el 31 de octubre.