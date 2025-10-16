Putin y Trump hablan por teléfono, dos meses después de cumbre en Alaska, según el Kremlin

"Justo ahora tiene lugar una conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos", informó Pável Zarubin, el periodista más cercano al jefe del Kremlin, en su canal de Telegram, que cita al portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
La conversación -la séptima desde enero- tiene lugar en víspera de la reunión que mantendrán en la Casa Blanca Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Ésta semana Trump había sugerido la necesidad de hablar con Putin sobre el posible suministro a Ucrania de los misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, que permitirían a Kiev golpear Moscú.
El Kremlin advirtió este jueves de que el suministro de los Tomahawk a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada" en el conflicto.
"Esto asestaría un daño colosal a las perspectivas de normalización de las relaciones entre Rusia y EE.UU.", añadió Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores, al diario 'Kommersant'.
Desde la cumbre del pasado 15 de agosto en Alaska, considerado un éxito diplomático para Putin, Trump ha endurecido su postura y expresado en varias ocasiones su decepción con su colega ruso.
"Todo lo que queremos de Putin es esto: Deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos", dijo, y volvió a poner en duda la fortaleza de la maquinaria de guerra rusa.
Según el Kremlin, Trump no felicitó el pasado 7 de octubre a Putin por su 73 cumpleaños, algo que el presidente ruso sí hizo el 14 de junio pasado con el aniversario del estadounidense.