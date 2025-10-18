Sarkozy estará aislado del resto de los presos en la cárcel parisina de La Santé

París, 18 oct (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy, que debe ingresar el próximo martes en la cárcel de La Santé para cumplir la pena de cinco años que se le impuso por la financiación de su campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, estará en un área aislado del resto de los internos.