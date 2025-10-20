La ALBA rechaza las recientes "agresiones verbales y amenazas" de Trump contra Petro

"El presidente de Estados Unidos ha lanzado una serie de mentiras y patrañas dirigidas a vincular al presidente Petro y su Gobierno con la producción ilícita de drogas", señaló el bloque en un comunicado publicado en X.

Así mismo, la alianza advirtió que Trump amenaza la soberanía de Colombia con "acciones militares y medidas coercitivas económicas, unilaterales, que -consideró- constituyen una flagrante violación de la soberanía nacional" de la nación andina y un "ataque directo a la dignidad de su pueblo y su legítimo liderazgo".

"Estas acciones se suman a la imposición de aranceles con fines coercitivos y a la intensificación de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como expresión de la política imperialista y belicista anclada en la Doctrina Monroe que amenaza la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe", añadió el mensaje.

La ALBA expresó su solidaridad "inquebrantable" con Petro, al reafirmar el respeto a su soberanía, su democracia y su derecho a decidir libremente su futuro.

Igualmente, hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar toda forma de injerencia, presión o amenaza del uso de la fuerza y a defender el derecho internacional y la paz en la región.

El más reciente choque diplomático entre Colombia y EE.UU. estalló el domingo, cuando Trump anunció el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha antidrogas, acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico" y advirtió que planeaba imponer represalias comerciales.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, calificó al inquilino de la Casa Blanca de "grosero e ignorante con Colombia" y su Gobierno anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defender la soberanía nacional que considera "amenazada".

"Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el Ejército colombiano para invadir Venezuela. No señor, ¿a qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana que hay cuatro millones? Para que los maten como en Gaza", dijo este lunes el mandatario colombiano.

Estos cruces se producen un mes después de que Estados Unidos retirara de la lista de países que combaten el narcotráfico a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, y de que la Administración Trump le revocara la visa a Petro por pedir desde Nueva York a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes del republicano, en una arenga en favor de Palestina.