Siete minutos para robar 8 joyas: así fue el atraco de película al Museo del Louvre

El suceso tuvo lugar cerca de las 09:30 de la mañana del domingo, cuando el museo ya estaba abierto, lo que provocó escenas de pánico entre los visitantes.

¿Cómo actuaron los ladrones?

El atraco fue calificado como un golpe “profesional” y “meticulosamente planificado” por las autoridades francesas, sugiriendo la participación del crimen organizado.

Acceso con montacargas y camión: El comando de cuatro ladrones llegó por el flanco sur del museo, el que da al río Sena, en dos motos y un camión con un montacargas, similar a los usados en mudanzas. Entrada a la Galería Apolo: Usando el montacargas, subieron al primer piso y accedieron a la Galería Apolo (donde se exhiben las joyas de la Corona francesa). Dos de ellos lograron entrar tras hacer una brecha en el cristal de una ventana. Uso de herramientas profesionales: Para fracturar las vitrinas, utilizaron discos de corte o pequeñas motosierras. Rompieron dos vitrinas: la conocida como la de los diamantes y otra con joyas del Segundo Imperio. Botín y huida: Los ladrones se hicieron con el botín y huyeron por el mismo lugar, montados en motocicletas de gran cilindrada. Pérdida de parte del botín: En su huida, perdieron la Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la cual resultó dañada y fue recuperada por las autoridades, lo que confirma el robo de un total de nueve piezas, de las cuales ocho siguen desaparecidas. La intervención del personal del museo pudo haberlos obligado a huir rápidamente, dejando atrás parte del equipo y una joya.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, destacó que se trató de ladrones “experimentados” y que posiblemente sean conocidos por acciones similares, sin descartar que sean “extranjeros”.

Las 8 joyas sustraídas (o las 9 robadas de las cuales una se recuperó)

Las piezas robadas, todas del siglo XIX y con un “valor incalculable”, forman parte de la colección de joyas de la Corona francesa:

Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia.

Collar del conjunto de zafiro de la reina María Amelia y de la reina Hortensia (compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según el Louvre).

Pendiente de ese mismo conjunto de zafiro.

Collar de esmeraldas de la reina María Luisa (compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes).

Par de pendientes de esmeralda de María Luisa.

Broche: conocido como broche relicario. Tiene en total, 94 diamantes. Una hipótesis es que la joya, fácilmente extraíble, fue diseñada para poder insertar posteriormente un elemento intermedio que habría contenido una reliquia.

Diadema de la emperatriz Eugenia.

Broche de la emperatriz Eugenia.

La pieza recuperada, perdida por los ladrones en la huida, es la Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española de Napoleón III, formada por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Debido a su recuperación, la cifra final de joyas desaparecidas es de ocho.

Repercusiones y debate sobre la seguridad

El atraco obligó al Louvre, el museo más visitado del mundo, a cerrar excepcionalmente durante dos días. El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró confiado en que se recuperarán “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”.

El robo reavivó el debate sobre la deficiente seguridad en los museos de Francia. Críticos y empleados han denunciado la falta de personal, lo que pudo haber sido un factor aprovechado por los delincuentes, quienes actuaron sin violencia, pero con una audacia y rapidez que han sido tildadas de “humillación insoportable” para la nación.