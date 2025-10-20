Uribe recibe visita de expresidente paraguayo Abdo Benítez y conversan sobre Latinoamérica

"Agradecido con la generosa visita del expresidente Mario Abdo de la hermana Paraguay. En la compañía de sus hijos, fue para mí muy valioso escucharlo sobre nuestras dos patrias y la situación de nuestra América Latina", dijo Uribe en su cuenta de X.

Uribe acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparecen los dos exgobernantes y los hijos del paraguayo, en una vivienda de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).

El encuentro entre Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, y Abdo Benítez, ocurrió horas antes de conocerse el fallo en el que el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión de segunda instancia sobre la sentencia a doce años de prisión domiciliaria contra el exmandatario, hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ese fallo de segunda instancia es producto de una apelación de la defensa de Uribe y de la Procuraduría (Ministerio Público), que consideran que la condena impuesta al expresidente no tiene fundamentos jurídicos.

La decisión que divulgue mañana el Tribunal Superior de Bogotá puede ser también apelada ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que será este alto tribunal el que decida si se condena o se absuelve a Uribe en este largo proceso que se arrastra en los tribunales desde hace trece años.