La Fiscalía peruana investiga el homicidio de un cantante y una bailarina en el Callao

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, la portuaria ciudad vecina a Lima, donde sucedieron los hechos.

Mora, de 28 años, y Cañola, de 19 años, estaban actuando la madrugada del domingo pasado en la populosa zona de Sarita Colonia, en el Callao, cuando fueron acribillados por desconocidos que se dieron a la fuga.

El fiscal a cargo de la investigación preliminar para dar con los responsables del homicidio ordenó al personal del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) el peritaje a los casquillos encontrados en la zona del ataque.

Asimismo, las pericias criminalísticas a las muestras de sangre en el lugar, la ubicación de las cámaras de seguridad de la zona y la visualización de las imágenes.

La Fiscalía indicó que el hecho ocurrió cerca de las 2:30 hora local del domingo (07:30 GMT) en un local de Francisco Bolognesi, en la conocida zona de Sarita Colonia, en el Callao.

Además, el fiscal solicitó recibir las declaraciones de los testigos y familiares de las víctimas, así como realizar otras diligencias orientadas a identificar a los responsables.

En lo que va del año, se han denunciado al menos tres atentados mortales contra grupos musicales en el país, que han dejado tres fallecidos, y que han sido atribuidos a las actividades ilícitas de bandas de extorsionadores y sicarios.

El anterior ataque fue contra la conocida agrupación de cumbia Agua Marina, que dejó a cuatro de sus integrantes heridos, en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima, y que precipitó la presentación de una moción de vacancia (destitución) contra Dina Boluarte por incapacidad moral para enfrentar la ola de inseguridad en el país.

El Congreso aprobó la destitución de Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 y juró en su reemplazo el entonces titular del Parlamento, José Jerí, que se ha comprometido a entregar la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026 al ganador del proceso electoral del próximo año.

En abril pasado fue asesinado el cantante de la grupación de cumbia Armonía 10, Paul 'El Ruso' Flores en un ataque con disparos contra el autobús de la banda cuando se movilizaba por Lima.